МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Золото в пятницу подешевело и нацелено на снижение по итогам второй недели подряд. Доллар США и доходность казначейских облигаций США выросли после выхода данных по инфляции, сокративших вероятность скорого снижения ставок ФРС США.

На 14.26 по Гринвичу золото на рынке спот подешевело на 0,3% до 1997,87 доллара за унцию. С начала недели цены на этот драгоценный металл снизились более чем на 1,3%. На COMEX котировки фьючерсов на золото снизились на 0,3% до 2009,60 доллара за унцию.

Индекс доллара США вырос на 0,3%, доходность 10-летних казначейских облигаций продолжила повышаться, и в свете этого золото стало менее привлекательно для инвесторов.

Как показали данные, индекс цен производителей в США в январе вырос сильнее, чем ожидалось. Вышедшие во вторник данные показали, что потребительские цены в США в январе тоже выросли в большей мере, чем прогнозировалось.

Эверетт Милман, главный рыночный аналитик в Gainesville Coins, считает, что ФРС вряд ли снизит процентные ставки в марте, а значит, золото будет, вероятно, испытывать проблемы со значительным ростом выше 2000 долларов.

Как он добавил, экономический рост в США достаточно устойчив, что указывает на усиление инфляции, а это негативный фактор для золота. "Я ожидаю дальнейшее падение цен на золото примерно до уровня 1960 долларов", — добавил он.

Хотя золото, не приносящее доходности, считается активом, который используется для хеджирования против инфляции, повышенные процентные ставки снижают его привлекательность.

Согласно CME Fed Watch, трейдеры отодвинули ожидающийся срок снижения процентных ставок в США с марта на июнь и теперь учитывают в ценах 69%-ную вероятность их снижения в июне.

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик сказал в четверг, что для оценки перспектив снижения ставок нужно больше времени.

Премия, с которой торгуется золото, в Индии выросла на этой неделе до максимума более чем за четыре месяца на фоне повышения спроса. Ювелиры пополняют запасы, готовясь к сезону свадеб.

Платина на рынке спот подешевела на 0,6% до 892,19 доллара за унцию, а палладий — на 0,6%, до 947,58 доллара за унцию. Серебро подорожало на 0,7% до 23,05 доллара за унцию.