МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Фондовые рынки США в пятницу снижаются. Более высокий, чем ожидалось, индекс цен производителей (PPI) за январь погасил надежды рынка на скорое снижение процентных ставок ФРС.

Отчет Министерства труда США показал, что цены американских производителей в январе выросли сильнее ожиданий на фоне существенного увеличения стоимости услуг. Это может усугубить опасения насчет восстановления инфляции.

Доходность американских гособлигаций резко выросла после выхода этих данных. Доходность 10-летних бондов достигла 4,306%. Трейдеры укрепились во мнении, что ФРС может отложить первое снижение ставки до периода после июня.

Ключевые индексы Уолл-стрит отступили ранее на этой неделе под давлением превысивших прогноз индикаторов инфляции потребительских цен. При этом в четверг данные, указавшие на падение розничных продаж в январе, оказали рынкам некоторую поддержку.

"Мы по-прежнему считаем, что инфляция замедляется. Данные не движутся по прямой линии, на пути обязательно будут препятствия, — указал Брайан Климке, старший рыночный аналитик Cetera Investment Management. — Но если продолжат поступать такие высокие инфляционные показатели, они могут отсрочить (снижение ставок), возможно, до июня. В данный момент такой вариант кажется все более и более вероятным".

Акции большинства рыночных тяжеловесов откатываются после первоначального роста. Сектор коммуникационных услуг в S&P 500 опустился на 1,1%.

Акции Nvidia подорожали на 0,9% после того, как Oppenheimer повысил их целевую стоимость.

Бумаги Applied Materials подскочили на 7,3% до рекордного максимума, после того как компания представила более высокий, чем ожидалось, прогноз выручки на 2-й квартал, мотивировав это сильным спросом на новые микросхемы, применяемые в устройствах с искусственным интеллектом.

Индекс Nasdaq может прервать 5-недельную позитивную серию. S&P 500 на этой неделе также растерял часть позиций после роста с начала года более чем на 5%.

Высокие прибыли компаний и ажиотаж вокруг искусственного интеллекта в этом году поддерживают ралли на Уолл-стрит, и S&P 500 четыре раза с начала года закрылся выше отметки 5000.

Сегодня также ожидаются выступления нескольких представителей ФРС, включая президента Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли.

Как заявил в четверг президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик, по сравнению с коллегами он ожидает меньшего количества снижения ставок, отчасти из-за того, что он прогнозирует менее устойчивый прогресс в борьбе с инфляцией.

К 14.50 по Гринвичу индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 110,10 пункта, или 0,28%, до 38 663,02 пункта, S&P 500 потерял 13,20 пункта, или 0,26%, до 5016,53 пункта, а Nasdaq Composite — 58,39 пункта, или 0,37%, до 15 847,79 пункта.

На Нью-Йоркской фондовой бирже число снижающихся акций превосходит число растущих в соотношении 2,89 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 2,06 к 1.

В S&P зафиксировано 30 новых 52-недельных максимумов и 3 новых минимума, а в составе Nasdaq — 47 максимумов и 25 минимумов.