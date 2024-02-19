МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Торги на мировых фондовых рынках в понедельник проходят без значительных изменений. Шансы на скорое снижение процентных ставок уменьшились, а китайские фондовые индексы немного повысились после длительного праздничного перерыва.

Между тем объемы торгов сегодня, вероятно, будут небольшими из-за праздника в США. В среду будут опубликованы финансовые результаты Nvidia, которые могут поставить под сомнение очередное ралли в технологическом секторе.

Общемировой индекс MSCI и ведущий панъевропейский индекс на момент написания обзора повысились примерно на 0,05%.

"Неоднозначные экономические данные, выпущенные в последнее время, обусловили текущий переходный период, и мы ждем, когда статистика будет последовательной", — отметил Джеймс Росситер, директор TD Securities по глобальной макроэкономической стратегии.

В прошлый вторник в США был опубликован крайне высокий индекс потребительских цен (CPI), а в пятницу — неожиданно сильные данные по ценам производителей, из-за чего инвесторы начали беспокоиться насчет устойчивости инфляции. В четверг статистика указала на снижение розничных продаж, что говорит о замедлении экономического роста, и это только усугубило опасения.

Однако данные по рынку труда США по-прежнему указывают на наличие большого количества рабочих мест и сильного роста зарплат.

В Азии японский Nikkei завершил торги без значительных изменений под давлением полупроводникового сектора.

Ведущий китайский индекс добавил чуть более 1%. Доходы страны от туризма выросли на 47% в период празднования Нового года по лунному календарю по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Между тем китайский центробанк в воскресенье сохранил ключевые среднесрочные процентные ставки без изменений, ограничив давление на юань. Однако аналитики видят возможности для дальнейших стимулов на фоне дефляции.

В США сложились иные условия: высокие индексы потребительских цен и цен производителей вынудили участников рынков умерить ожидания касательно понижения процентных ставок.

"Более сильное восстановление инфляции, которое ведет к повышению доходности бондов, представляет риск для ралли", — считает директор Societe Generale по распределению активов Ален Бокобза.

По его словам, снижение ставок, которое ведет к подъему доходности облигаций, и замедление роста индекса Nasdaq могут подстегнуть волатильность, что возможно во второй половине этого года.

Согласно фьючерсам, на рынках сейчас учтена 28%-ная вероятность снижения ставок ФРС в мае этого года.

Из-за неожиданного скачка инфляции протоколы заседания ФРС США, которые должны быть опубликованы на этой неделе, будут уже устаревшими, но рынок обратит внимание на высказывания относительно сроков возможного снижения ставок.

На этой неделе ожидаются выступления множества представителей ФРС, которые могут рассказать о прогнозах относительно процентных ставок. Особый интерес привлекут выступления заместителя предстателя Филипа Джефферсона и управляющего Кристофера Уоллера.

В свете изменений прогнозов рынка относительно ставок доходность 2-летних казначейских облигаций США в пятницу подскочила до 4,72%, максимума за 2024 год, а потом стабилизировалась на уровне 4,63%. Фьючерсы на казначейские облигации сегодня практически неизменны ввиду того, что денежные рынки закрыты.

Фьючерсы на S&P 500 подросли на 0,1%, а фьючерсы на Nasdaq повысились на 0,21% при поддержке надежд на то, что результаты Nvidia смогут оказаться выше и так заоблачных прогнозов.

С начала года акции этого производителя чипов набрали 46% и обеспечили более четверти подъема S&P 500. Для оптимизма есть основания: отчиталось 80% компаний из индекса, и у 75% результаты превзошли прогнозы.

Благодаря росту доходности облигаций доллар США достиг 149,99 иены, хотя из-за вероятности вмешательств Банка Японии для поддержки иены валютная пара пока ограничена уровнем 150,88.

Индекс доллара США немного вырос, а евро снизился примерно до 1,0770 доллара.

Рост доходности облигаций не помешал не имеющему доходности золоту вырасти в цене на 0,2%, примерно до 2015 долларов за унцию.

Нефть подешевела на фоне сомнений насчет спроса и выступающей противовесом угрозы перебоев в поставках на Ближнем Вотоке.

Нефть Brent снизилась в цене на 12 центов до 83,35 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI подорожали на 11 центов до 79,30 доллара.