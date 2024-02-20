МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Цены на золото стабилизировались во вторник, несмотря на укрепление доллара США и рост доходности американских казначейских облигаций. Инвесторы ждут выхода протоколов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), в котором могут содержаться намеки на возможные сроки первого понижения процентных ставок.

В 03.41 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось без изменений, по 2018,03 доллара за унцию. В США основные рынки были закрыты в понедельник из-за празднования Дня президентов.

На COMEX фьючерсы на золото подорожали на 0,3%, до 2029,10 доллара за унцию.

Индекс доллара вырос на 0,1%, а доходность 10-летних казначейских облигаций США приблизилась к 4%. Укрепление доллара делает деноминированные в американской валюте металлы более дорогими для держателей других валют.

"В США длинные выходные, а новостей, которые могли бы придать импульс рынку, не было, поэтому уровень волатильности в целом ниже", — отмечает старший аналитик City Index Мэтт Симпсон.

"Сомневаюсь, что мы сможем почерпнуть много нового из протоколов Комитета по операциям на открытом рынке, поскольку после заседания представители ФРС весьма открыто рассказывали о своих позициях, — говорит он. — Кроме того, заседание проходило до выхода на прошлой неделе данных по инфляции, а это значит, что динамика золота в краткосрочной перспективе будет продолжать определяться техническими факторами".

Протоколы январского заседания ФРС будут опубликованы в среду.

Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что, несмотря на значительный прогресс в замедлении инфляции, ФРС предстоит еще поработать над стабилизацией цен. Другой представитель ФРС отметил, что откладывать понижение процентных ставок слишком долго нецелесообразно.

Вышедшие на прошлой неделе данные указали на более сильный, чем ожидалось, рост потребительских цен и цен производителей в США, что разрушило надежды на понижение ставок ФРС в марте.

Как показывает разработанный CME инструмент FedWatch, рынки оценивают вероятность понижения ставок в июне в 75%. Более низкие процентные ставки снижают альтернативные издержки, связанные с владением золотом.

Платина на рынке спот подешевела на 0,6%, до 893,16 доллара за унцию, палладий — на 0,8%, до 946,41 доллара, а серебро — на 0,4%, до 22,93 доллара за унцию.