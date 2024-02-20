МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Россия в рамках БРИКС хочет инициировать создание ассоциации бирж и участников рынка ценных бумаг, сказал замминистра финансов РФ Иван Чебесков на втором Российском форуме финансового рынка. Венесуэла скоро войдет в БРИКС, заявил Мадуро

"С точки зрения цифровой платформы мы способны объединить мостами любую финансовую инфраструктуру. Технические решения сейчас не вопрос. А вопрос в том, чтобы осознать необходимость таких решений для всех участников… Мы точно заявили тему, связанную с мостами между биржами и депозитарной инфраструктурой. Эта задача будет решаться, будет инициирована ассоциация бирж и участников рынка ценных бумаг…", — отметил он, говоря о предложениях в рамках председательствования РФ в БРИКС.

"Будем предлагать создавать систему управления рисками, в первую очередь — страхования и перестрахования. У нас эти вопросы тоже решались в рамках БРИКС…", — добавил он.