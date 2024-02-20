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https://1prime.ru/Financial_market/20240220/843117202.html
Россия в рамках БРИКС инициирует создание ассоциации бирж
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Россия в рамках БРИКС хочет инициировать создание ассоциации бирж и участников рынка ценных бумаг, сказал замминистра финансов РФ Иван Чебесков на втором Российском форуме... ПРАЙМ, 20.02.2024
рынки, экономика, новости, россия, брикс, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Россия в рамках БРИКС хочет инициировать создание ассоциации бирж и участников рынка ценных бумаг, сказал замминистра финансов РФ Иван Чебесков на втором Российском форуме финансового рынка.
"С точки зрения цифровой платформы мы способны объединить мостами любую финансовую инфраструктуру. Технические решения сейчас не вопрос. А вопрос в том, чтобы осознать необходимость таких решений для всех участников… Мы точно заявили тему, связанную с мостами между биржами и депозитарной инфраструктурой. Эта задача будет решаться, будет инициирована ассоциация бирж и участников рынка ценных бумаг…", — отметил он, говоря о предложениях в рамках председательствования РФ в БРИКС.
"Будем предлагать создавать систему управления рисками, в первую очередь — страхования и перестрахования. У нас эти вопросы тоже решались в рамках БРИКС…", — добавил он.