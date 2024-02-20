МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Американский индекс Nasdaq во вторник возглавил спад на Уолл-стрит. Акции Nvidia утром резко снизились, тогда как позитивный прогноз розничного гиганта Walmart ограничил потери в DJIA.

Бумаги производителя чипов Nvidia потеряли более 4%, отстав от акций других рыночных тяжеловесов и оказав давление на индекс Nasdaq.

После длительных выходных внимание привлечет отчетность Nvidia, которая будет опубликована после завершения торгов в среду. Она проверит на прочность оптимизм вокруг технологий искусственного интеллекта.

Благодаря ажиотажу вокруг ИИ Nvidia в этом году стала третьей по рыночной капитализации компанией в США. Кроме того, ее акции недавно обошли бумаги Tesla и заняли первое место по объему торгов на Уолл-стрит.

"Сегодняшние продажи связаны с разворотом акций SMCI (Super Micro Computer). Большой объем средств был вложен в компании, специализирующиеся на ИИ, но в пятницу произошли агрессивные продажи", — отметил один из аналитиков.

Бумаги Super Micro Computer подешевели еще на 6,2% после обвала в пятницу на 20%. Инвесторы взяли паузу после активных покупок ее акций благодаря ставке на сильный спрос на ИИ-технологии.

На прошлой неделе более сильные, чем предполагалось, данные по инфляции в США ударили по рыночным ожиданиям касательно скорого начала цикла смягчения денежно-кредитной политики ФРС, прервав мощное ралли на Уолл-стрит.

Согласно опросам Reuters, большинство экономистов с небольшим перевесом ждут снижения ставки ФРС в июне. При этом экономисты указывают на риски дальнейшей отсрочки первого понижения ставки.

Инвесторы ждут выхода позднее на этой неделе протоколов последнего заседания ФРС, а также выступлений ряда представителей центробанка. Важных макроданных на этой неделе ожидается мало.

Индекс Dow Jones Industrial Average утром опустился на 31,08 пункта, или 0,08%, до 38 596,91 пункта, S&P 500 потерял 26,74 пункта, или 0,53%, до 4978,83 пункта, а Nasdaq Composite — 143,75 пункта, или 0,91%, до 15 631,91 пункта.

Акции Walmart подорожали на 5,9% и достигли рекордного максимума. Прогноз розничного гиганта касательно продаж на 2025 финансовый год сильно превзошел оценки аналитиков. Кроме того, Walmart повысила годовой дивиденд на 9%.

При этом сектор розничных продаж в целом понизился на 1,1%.

Бумаги Home Depot потеряли 1,3%. Ее прогноз продаж на 2024 год оказался ниже оценок Уолл-стрит.

Бумаги Intel прибавили 2,6%. В пятницу СМИ сообщили, что администрация Джо Байдена ведет переговоры о предоставлении полупроводниковому гиганту субсидий на сумму более 10 млрд долларов.

На Нью-Йоркской фондовой бирже число снижающихся акций превосходит число растущих в соотношении 1,81 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 1,79 к 1.

В S&P зафиксировано 15 новых 52-недельных максимумов и 3 новых минимума, а в составе Nasdaq — 34 максимума и 29 минимумов.