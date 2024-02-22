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2024
https://1prime.ru/Financial_market/20240222/843138257.html
Минфин Японии наблюдает рекордный рост котировок на Токийской бирже
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Министерство финансов Японии внимательно следит за ситуацией в связи с рекордным ростом котировок на Токийской бирже, об этом сказал глава ведомства Сюнъити Судзуки. "Мы... ПРАЙМ, 22.02.2024
рынки, новости, япония, биржа, котировки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ТОКИО, 22 фев — ПРАЙМ. Министерство финансов Японии внимательно следит за ситуацией в связи с рекордным ростом котировок на Токийской бирже, об этом сказал глава ведомства Сюнъити Судзуки.
"Мы продолжаем внимательно следить за движениями на рынке", — приводит его слова агентство Киодо. При этом он отказался давать комментарии причин происходящего.
Ранее в четверг индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, обновил исторический рекорд, установленный 29 декабря 1989 года, достигнув уровня 39 029 пунктов, что составило рост по сравнению с окончанием торгов предыдущего дня в 766,84 пункта. Рекорд 1989 года составлял 38 957,44 пункта.
Несмотря на нежелание министра финансов комментировать причины роста котировок, аналитики сходятся во мнении, что она кроется в хорошей отчетности американской компании Nvidia, что привело к росту интереса инвесторов к сфере полупроводников и их производителей.