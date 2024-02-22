ТОКИО, 22 фев — ПРАЙМ. Министерство финансов Японии внимательно следит за ситуацией в связи с рекордным ростом котировок на Токийской бирже, об этом сказал глава ведомства Сюнъити Судзуки. Эксперт объяснил, как Япония потеряла статус третьей экономики мира

"Мы продолжаем внимательно следить за движениями на рынке", — приводит его слова агентство Киодо. При этом он отказался давать комментарии причин происходящего.

Ранее в четверг индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, обновил исторический рекорд, установленный 29 декабря 1989 года, достигнув уровня 39 029 пунктов, что составило рост по сравнению с окончанием торгов предыдущего дня в 766,84 пункта. Рекорд 1989 года составлял 38 957,44 пункта.

Несмотря на нежелание министра финансов комментировать причины роста котировок, аналитики сходятся во мнении, что она кроется в хорошей отчетности американской компании Nvidia, что привело к росту интереса инвесторов к сфере полупроводников и их производителей.