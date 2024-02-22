МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Цены на золото выросли в четверг на фоне ослабления доллара США и эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Инвесторы ждут экономических данных США, которые могут пролить свет на перспективы политики Федеральной резервной системы.

К 03.28 по Гринвичу цена золота на рынке спот выросла на 0,1%, до 2026,7 доллара за унцию. В среду она достигала максимума с 9 февраля. На COMEX фьючерсы на золото подорожали также на 0,1%, до 2036,9 доллара за унцию.

Индекс доллара снижается четвертый день подряд, что делает деноминированное в американской валюте золото более дешевым для держателей других валют.

"Краткосрочные перспективы золота неоднозначны, — говорит главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер. — Фактор смещения цикла понижения процентных ставок на более поздние сроки отчасти нивелируется спросом на активы-убежища, возросшим на фоне геополитической напряженности".

Израиль усилил обстрелы Рафаха. По данным Министерства здравоохранения Газы, общее число жертв с палестинской стороны с начала конфликта достигло 29 313 человек.

"Сегодня выйдут данные по производственному сектору и сфере услуг, и любые признаки экономической слабости могут укрепить надежды на грядущее понижение ставок, что может оказать поддержку золоту", — отмечает Уотерер.

В 13.30 по Гринвичу выйдут данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США, а в 14.45 по Гринвичу — предварительные данные по активности в производственном секторе и сфере услуг США.

Опубликованные в среду протоколы январского заседания ФРС показали, что большинство руководителей центрального банка обеспокоены опасностью преждевременного понижения процентных ставок.

Президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин отметил, что более сильный, чем ожидалось, рост потребительских и оптовых цен в январе затрудняет принятие решений по процентным ставкам.

Как показывает разработанный CME индикатор FedWatch, трейдеры оценивают вероятность понижения ключевой ставки ФРС в июне в 72%. Более низкие процентные ставки снижают альтернативные издержки, связанные с обладанием золотом, не приносящим процентного дохода.

Платина на рынке спот подорожала на 0,3%, до 885,30 доллара за унцию, палладий — на 0,6%, до 955,63 доллара, а серебро — на 0,1%, до 22,89 доллара за унцию.