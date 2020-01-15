МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Курс евро продолжает находиться в плюсе по отношению к доллару, но после выхода макроданных о Германии и еврозоне несколько потерял свои позиции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.27 мск курс евро к доллару растёт до 1,1129 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1127 доллара. Курс доллара к иене также снижается, до 109,9 иены к уровню предыдущего закрытия в 109,97 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,04%, до 97,41 пункта.

Ранее европейское статистическое агентство Евростат сообщило, что объем промышленного производства в еврозоне в ноябре увеличился в месячном выражении хуже ожиданий — на 0,2% при прогнозе в 0,3%. В годовом исчислении показатель опустился на 1,5%, хотя ожидалось уменьшение на 1,1%. Агентство также сообщило, что профицит торгового баланса зоны евро в ноябре сократился сильнее ожиданий — до 20,7 миллиарда евро с 28 миллиардов евро в октябре (прогноз составлял 23,3 миллиарда евро).

Трейдеры обратили внимание и на статистику из Германии. Согласно релизу Федерального статистического бюро страны (Destatis), рост крупнейшей экономики Европы по итогам 2019 года составил 0,6% после увеличения ВВП на 1,5% в предшествовавшем году.

В центре внимания также остается ожидаемое позднее в среду подписание первой части торгового договора США и Китая. После подписания стороны сразу приступят к переговорам о его второй части, в рамках которых ожидаются обсуждения снятия пошлин на китайскую продукцию.

Позднее в среду Федеральная резервная система (ФРС) США также опубликует "Бежевую книгу" (Beige Book) — сводку комментариев об экономическом положении в стране.