МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Иностранцы в прошлом году продали валюты на российском валютном рынке на 668,3 миллиарда рублей, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков ЦБ РФ" за ноябрь-декабрь 2019 года.

"На валютном рынке спот нерезиденты и дочерние банки в ноябре покупали валюту (на 41,8 миллиарда рублей), в то время как в декабре продали на 148,3 миллиарда рублей. В итоге за весь 2019 год данные участники рынка продали валюты на 668,3 миллиарда рублей", — говорится в обзоре.

Нерезиденты и дочерние иностранные банки в период с ноября по декабрь 2019 года заметно нарастили позиции по валютным свопам – до 7,5 миллиарда долларов, объем их совокупной позиции вернулся на уровень июля 2019 года, оценили в ЦБ. Изменение позиции происходило на фоне снижения вмененной волатильности, в октябре она в среднем была равна 7,2%, в то время как в ноябре-декабре – 5,4%, оценил регулятор.

"Ситуация с валютной ликвидностью в конце 2019 года оставалась стабильной: сезонность конца года не имела выраженного характера. При этом декабрь был благоприятным месяцем для наращивания нерезидентами операций в рамках стратегии керри-трейд на рынке своп, продажа ими валюты на рынке спот продолжилась", — говорится в обзоре ЦБ.

Инвесторов в рамках carry trade привлекает разность ставок долговых инструментов на фоне умеренно жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ и относительно мягкой ДКП регуляторов развитых экономик. Они продают валюту за рубли и покупают высокодоходные рублевые инструменты, поддерживая приток валюты в Россию.