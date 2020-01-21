МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Рост курса евро к доллару немного ускорился во вторник днем после публикации статистики по доверию инвесторов к экономике Германии и еврозоны в целом, оказавшейся значительно лучше прогнозов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.29 мск курс евро к доллару рос до 1,1107 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1094 доллара. До статистики показатель поднимался до 1,1096 доллара. Курс доллара к иене снижался до 109,95 иены к уровню предыдущего закрытия в 110,18 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,04%, до 97,56 пункта.

Поддержку курсу евро оказывают данные Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), согласно которым индекс доверия инвесторов к экономике Германии в январе подскочил до 26,7 пункта с 10,7 пункта в декабре. Аналитики ожидали роста индикатора до 15 пунктов. Индекс экономических ожиданий в еврозоне вырос до 25,6 пункта с 11,2 пункта, хотя аналитики ждали его снижения.

Курс более надежной иены остается в плюсе по отношению к доллару из-за ситуации вокруг нового коронавируса в КНР, которая привела к снижению спроса на рисковые активы. "Мы видим укрепление иены, швейцарского франка и повсеместный отказ от риска", — прокомментировал агентству Рейтер аналитик Societe Generale Кит Джакс.