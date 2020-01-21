МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Курс евро умеренно увеличивается по отношению к доллару в ожидании заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.08 мск курс евро к доллару растёт до 1,1101 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1094 доллара. Курс доллара к иене снижается до 110,02 иены к уровню предыдущего закрытия в 110,18 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,12%, до 97,49 пункта.

В центре внимания инвесторов заседание ЕЦБ, которое состоится в четверг. Эксперты ожидают, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на нулевом уровне.

"Мы можем наблюдать здесь осторожный оптимизм, который повышает спрос на евро", — приводит агентство Рейтер мнение старшего валютного стратега TD Securities Мадзена Иссы.

Днём поддержку курсу евро оказала и статистика из еврозоны. Согласно данным Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), индекс доверия инвесторов к экономике Германии в январе подскочил до 26,7 пункта с 10,7 пункта в декабре. Аналитики ожидали роста индикатора лишь до 15 пунктов. А индекс экономических ожиданий в еврозоне вырос до 25,6 пункта с 11,2 пункта, хотя аналитики ждали его снижения.