МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Курс доллара растет к иене и евро на фоне сохранения напряженности в отношениях США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.30 мск курс евро к доллару снижался до 1,0892 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0900 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 107,69 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,61 иены. Вместе с тем индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на символические 0,05%, до 99,82 пункта.

Инвесторы ожидают решения Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) по законопроекту о нацбезопасности Гонконга, который оказывает давление на отношения между Китаем и США. Американские власти в свою очередь заявили о возможности ответных санкций против КНР.

На этом фоне трейдеры предпочитают избегать риска, что оказывает поддержку более надежным активам, включая доллар.

"Все уже было плохо, и скорее всего, станет еще хуже из-за законопроекта о национальной безопасности Гонконга. Это поддерживает сделки, исключающие риск", — сказал агентству Рейтер менеджер отдела исследований Gaitame.com Research Institute Такуя Канда (Takuya Kanda).