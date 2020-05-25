МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Курс евро стабилизируется по отношению к доллару в понедельник днем после того, как статданные из Германии превзошли прогнозы аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.53 мск курс евро к доллару рос до 1,0901 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,09 доллара за евро. До публикации статистики курс евро к доллару падал до 1,0875 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 107,73 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,61 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,09%, до 99,78 пункта.

В понедельник трейдеры обратили внимание на статистику из Германии. Исследовательский институт IFO сообщил, что индекс делового климата в Германии в мае вырос до 79,5 пункта с исторического минимума в апреле в 74,2 пункта. Аналитики ждали роста показателя только до 78,3 пункта.

Главный экономист по еврозоне ING Карстен Бжески (Carsten Brzeski), мнение которого приводит издание Wall Street Journal, отметил, что самый важный опережающий индикатор в Германии, индекс делового климата IFO, продемонстрировал сильное восстановление. "Тем не менее, путь к нормальной жизни еще долгий", — добавил эксперт.

При этом другие аналитики отмечают, что давление на курс единой европейской валюты доказывает его "неспособность добиться устойчивого прорыва выше 1,1 доллара на прошлой неделе".