МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Курс рубля укрепляется к доллару и евро в первый день лета на некотором улучшении внешнего фона и настроений инвесторов, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.41 мск понедельника снижался на 58 копеек — до 69,56 рубля, курс евро — на 58 копеек, до 77,35 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,71% — до 38,11 доллара за баррель.

РУБЛЬ РАСТЕТ ВМЕСТЕ С ВАЛЮТАМИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ

Курс рубля начал торги в понедельник уверенным ростом к доллару и евро. На старте курс доллара пробил вниз отметку в 70 рублей впервые с 6 марта.

В ходе торгов рубль смог максимально укрепиться на 75 копеек к доллару – до 69,39 рубля и на 59 копеек к евро – до 77,35 рубля.

К текущему моменту отечественная валюта несколько отступила от локальных максимумов и укрепляется к доллару и евро на порядка 0,9%.

В понедельник рубль торгуется в плюсе на ряду с большинством валют на развивающихся рынках, отмечает Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

К текущему моменту турецкая лира к доллару поднимается на 0,01%, индийская рупия — на 0,1%, мексиканский песо — на 0,42%, малазийский ринггит – на 0,75%, южноафриканский ранд — на 0,43%.

"На прошедшей пресс-конференции Дональда Трампа по Китаю не были затронуты вопросы отмены торгового соглашения между двумя странами, чего так опасались рынки. В результате к началу новой недели заметно усилился аппетит инвесторов к риску", — комментирует рост валют развивающихся рынков Кравченко.

Кроме того, аппетиту на развивающихся рынках способствовали и утренние данные по индексу деловой активности в производственном секторе Китая за май, также указывает аналитик. Индекс оказался выше психологически важного уровня в 50 пунктов, добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

"Рубль открыл неделю в позитивном ключе. Со снижением внимания рынков к пандемии, интерес перешел к отношениям США-КНР. Пока не станет понятным настрой на американских площадках, остальные рынки вряд ли покажут решительные движения, поэтому мы ожидаем торги в диапазоне 69,50-70,50 рубля за доллар до конца дня", — говорит Олег Кочетков из МТС Банка.

Пока ослабление доллара ниже 70 рублей на российском рынке выглядит временной коррекцией, и не исключено, что в ближайшее время доллар вернется на отметку выше 70 рублей, считает Кравченко из "Велес Капитала".

Впрочем, в случае дальнейшего роста цены на нефть в сторону 40 долларов за баррель можно ожидать новых попыток рубля укрепиться на уровне ниже 70 рублей за доллар, также отмечает аналитик.

Валерий Емельянов из "Фридом Финанс" считает, что российский валютный рынок вышел на более предсказуемую территорию. Следующей большой целью по доллару является 68,6 рубля, по евро – 75,9 рубля, указывает аналитик целевые уровни.