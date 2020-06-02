МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Курс доллара слабо растет по отношению к большинству основных мировых валют во вторник утром, поскольку трейдеров по-прежнему беспокоит напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина и протесты в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.20 мск курс евро к доллару опускался до 1,1133 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1134 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 107,72 иены со 107,58 иены накануне. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,02%, до 97,85 пункта.

Поддержку курсу доллара в качестве более надежного актива оказывают сразу несколько факторов — неопределенность в перспективах отношений между США и Китаем, в которых обострилась напряженность, а также волна беспорядков, прокатившаяся по США после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.

В то же время, несмотря на небольшой рост, индекс доллара находится в районе минимальной отметки с середины марта — 97,74 пункта — давление на него оказывают надежды на скорое начало восстановления мировой экономики после коронавируса.

"Есть несколько потенциальных "горячих точек", такие как протесты в США и напряженность в отношениях между Китаем и США", — сказал агентству Рейтер директор по валютным рынкам Societe Generale Кйосуке Сузуки (Kyosuke Suzuki). Но, в целом, несмотря на это, аналитик отметил, что рынок все еще "умеренно открыт риску".