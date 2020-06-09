МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник утром снижается к иене и стабилен к евро, фокус инвесторов смещается на заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.30 мск курс доллара к иене опускался до 108,04 иены со 108,42 иены на прошлом закрытии. Курс евро к доллару снижался до 1,129 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1292 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,11%, до 96,73 пункта.

В центре внимания рынков предстоящая встреча ФРС США, которая запланирована на 9-10 июня. По данным CME Group, 87,9% экспертов ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 0-0,25% годовых, а 12,1% прогнозируют ее повышение до 0,25-0,5% годовых.

Кроме того, общее рисковое настроение на рынках повышает у инвесторов интерес к более рисковым активам, что отрицательно сказывается на курсе доллара, считающегося более надежным активом.

"Экономики разбиты, но не так сильно, как ожидалось, и я думаю, что это ключ ко всему этому ралли", — сказал агентству Рейтер экономист в Westpac Banking Corporation Имре Шпайцер (Imre Speizer).