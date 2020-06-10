МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Курс доллара в среду утром практически не меняется к иене и евро, инвесторы предпочитают отказываться от активных торгов в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.19 мск курс доллара к иене опускался до 107,55 иены со 107,72 иены на прошлом закрытии. Курс евро к доллару рос до 1,1347 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,134 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,03%, до 96,3 пункта.

В фокусе рынков остается встреча ФРС США, итоги которой будут объявлены позднее в среду. По данным CME Group, 87,9% экспертов ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 0-0,25% годовых, а 12,1% прогнозируют ее повышение до 0,25-0,5% годовых.

"На рынках наблюдался чрезмерный оптимизм, и теперь они корректируются вниз, но это хороший шанс купить доллар в момент снижения", — отметил агентству Рейтер главного валютный стратег Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto).

На курс евро тем временем оказывает давление неопределенность относительно прогресса в торговых переговорах между Великобританией и Европейским союзом. Двустороннее соглашение о свободной торговле должно быть принято до конца года — до истечения переходного периода после Brexit. Мишель Барнье, главный переговорщик ЕС по вопросам Brexit, как ожидается, выступит позже в среду, что может дать трейдерам некоторые детали, которые могут оказать влияние на настроения на рынке.