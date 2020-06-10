МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Курс рубля в среду снижается к доллару и сильнее к евро перед решением по ставке ФРС США и на фоне слабой динамики американской валюты на рынке форекс, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.10 мск среды рос на 10 копеек, до 68,69 рубля, курс евро — на 45 копеек, до 78,14 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,7% — до 40,48 доллара за баррель.

РУБЛЬ ВНИЗ

Курс рубля начал торги в среду с неуверенной динамики к доллару и снижением к евро. Падение нефтяных котировок марки Brent усилило снижение отечественной валюты к евро и определило негативную направленность торгов в паре с американской валютой.

При этом рубль днем остается недалеко от уровня предыдущего закрытия к американской валюте, дешевеющей на рынке форекс.

По мнению аналитиков "Сбербанка КИБ" Юрия Попова и Николая Минко, снижение доллара на международном валютном рынке, возможно, отражает ожидания инвесторов, что сегодняшнее решение ФРС США будет в русле мягкой денежно-кредитной политики.

Они полагают, что американский регулятор объявит о таргетировании доходности казначейских облигаций США с целью снизить ее на долгосрочном участке кривой, чтобы поддержать экономику. "Если это произойдет, то спрос на рискованные активы усилится, и рубль вновь начнет укрепляться и может преодолеть отметку 68 за доллар", — добавляют они.

"Рубль остаётся в консолидации 68,5-69,5 рубля к доллару. Небольшой размер колебаний говорит о локальном балансе факторов на рынке. Укрепление рубля остановилось вслед за нефтью и рынок занимает выжидательную позицию", — отмечает Олег Кочетков из МТС Банка.

Валютный рынок проседает вслед за нефтью и фондовыми площадками, но влияние на рубль сглажено очередным размещением ОФЗ, оно подстегивает спрос на отечественную валюту, указывает Валерий Емельянов из "Фридом Финанс".

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании комитетов Госдумы в рамках подготовки к рассмотрению годового отчета Банка России за 2019 год вновь заявила, что ЦБ РФ видит возможность снижения ключевой ставки более решительным шагом.

"Формулировку Эльвиры Набиуллиной можно рассматривать как еще один сильный сигнал в пользу снижения ключевой ставки 19 июня сразу на 100 б.п. – до 4,5% годовых", — отмечает Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

ПРОГНОЗЫ

Емельянов из "Фридом Финанса" ожидает ближе к вечеру расширения текущего коридора торговли пары доллар-рубль на 20-30 копеек и усиления колебаний пары евро-рубль.

Ключевым событием сегодняшнего дня для валютного рынка станут итоги заседание ФРС, указывает Кравченко из "Велес Капитала".

"Участники рынка не ожидают сюрпризов от американского регулятора, однако всё внимание инвесторов будет приковано к обновленному экономическому прогнозу ФРС, от публикации которого американский регулятор отказался в марте из-за неопределенности в условиях распространения пандемии", — говорит он.

Кроме того, серьезный интерес будут представлять комментарии ФРС и ее главы в отношении сильных данных по рынку труда в США за май, добавляет он.