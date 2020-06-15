МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Курс рубля снижается к доллару под давлением дешевеющей нефти марки Brent и ослабления спроса на рисковые активы, при этом мало меняется к евро, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.10 мск понедельника рос на 12 копеек — до 70,32 рубля, курс евро снижался на 4 копейки, до 79,16 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,57% — до 38,51 доллара за баррель.

РУБЛЬ НЕ ЧУВСТВУЕТ УВЕРЕННОСТИ

Курс рубля начал торги в понедельник снижением к доллару на фоне негатива, сформировавшегося на зарубежных фондовых площадках и на рынке нефтяных фьючерсов марки Brent. При этом курс евро после символического роста на старте торгов перешел к снижению в паре с рублем на фоне небольшого снижения европейской валюты на рынке форекс.

"Неделя начинается негативно для рубля из-за падения цен на нефть после появления тревожных новостей из Китая о новой вирусной вспышке в Пекине. Конечно, её масштаб крайне мал по сравнению с произошедшей ранее, но, видимо, сейчас этого достаточно для того, чтобы поддержать волну ухода от риска на прошлой неделе", — считает Олег Кочетков из МТС Банка.

Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.

Юрий Кравченко из "Велес Капитала" также указывает, что в начале текущей недели на глобальных рынках продолжается бегство от риска.

К текущему моменту турецкая лира к доллару снижается на 0,34%, индийская рупия — на 0,03%, мексиканский песо — на 1,62%, малайзийский ринггит — на 0,06%, южноафриканский ранд — на 1,09%.

Азиатские биржевые площадки закрыли торги в понедельник снижением на 0,53-4,76%. Европейские биржи теряют около 1%, российский рынок — 0,9-1,6%, фьючерсы на американские биржевые индексы снижаются на 1,3-1,9%.

Утренняя китайская статистика, отразившая дальнейшее восстановление экономики страны, и новая порция ликвидности от Народного банка Китая (НБК) не смогли приободрить инвесторов, отмечает Кравченко.

Впрочем, рубль после коррекции вниз в первый час торгов постепенно предпринимал попытки вернуться в плюс в парах с долларом и евро вместе с замедлением снижения котировок нефти, добавляет аналитик.

В целом в первой половине торгов рубль в паре с долларом торговался в диапазоне 70,1-70,7 рубля, и в пределах 78,9-79,2 рубля в паре с евро.

ПРОГНОЗЫ

Кочетков из МТС Банка в понедельник ориентируется на торги в диапазоне 70-71 рубль за доллар.

Среди важных событий для глобальных рынков на текущей неделе необходимо выделить выступление главы ФРС в Конгрессе США (в среду и четверг), а также публикацию в стране майских данных по объему промышленного производства и розничных продаж (вторник), строительству новых домов (среда), а также публикацию данных по числу первичных заявок на получение пособий по безработице за прошлую неделю (четверг), отмечает Кравченко из "Велес Капитала".

На локальном денежном рынке главным событием станет пятничное заседание Банка России, также обращает внимание он. Аналитик ожидает снижения ключевой процентной ставки ЦБ 19 июня сразу на 100 б.п. – до 4,5% годовых. Такому решению, на его взгляд, способствует целый ряд "голубиных" сигналов на последних пресс-конференциях и выступлениях Эльвиры Набиуллиной, стабилизация темпов роста инфляции в районе 3% (при прогнозе ЦБ на конец 2020 года 3,8-4,8%) и сохранение крайне мягкой ДКП.

"Центральное событие на локальном рынке — заседание Банка России. Резкое снижение ставки, более чем на 0,5 п.п. будет драйвером для укрепления рубля, даже в случае снижения цены на нефть. Впрочем, для рынка нефти нет плохих новостей (за исключением уже известных, о неудовлетворительном соблюдении отдельными участниками ОПЕК+ решения о сокращении добычи в мае), поэтому цена, скорее всего, удержится в диапазоне 35-40 долларов за баррель Brent", — считает Георгий Ващенко из "Фридом Финас".