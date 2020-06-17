МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Курс доллара поднимается к основным мировым валютам в среду днем, рынки продолжают оценивать сильные данные из США на фоне сохранения рисков по коронавирусу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.21 мск курс евро к доллару снижался до 1,1242 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1263 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 107,36 иены со 107,32 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,11%, до 97,06 пункта.

Трейдеры продолжают оценивать сигналы из США на фоне рисков второй волны коронавируса. Во вторник была опубликована сильная статистика по розничным продажам в США, которые в мае выросли на 17,7% к апрелю при прогнозе роста только на 8%. Динамика оказалась также рекордной, что усилило оптимизм по перспективам восстановления экономики.

Вместе с этим инвесторы обратили внимание на заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Во вторник глава ФРС заявил, что полного восстановления экономики США не произойдет, пока не будет уверенности в том, что эпидемия коронавируса взята под контроль.

Риски второй волны заражений коронавирусом сохраняются. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения. При этом власти шести штатов США зарегистрировали рекордное число новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Инвесторы опасаются, что вторая волна может сдержать темпы восстановления экономики, при этом в текущем году эксперты ожидают падения мирового ВВП с последующим восстановлением экономики в 2021 году.