МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник утром не показывает определенной динамики по отношению к другим основным мировым валютам в ожидании макроэкономических данных, которые покажут состояние мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.16 мск курс доллара к иене рос до 107,68 иены со 107,5 иены на прошлом закрытии. Курс евро к доллару рос до 1,1286 с 1,1248 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,25%, до 96,93 пункта.

В понедельник в центре внимания рынков макроэкономические данные из еврозоны и США. Инвесторы с оптимизмом надеются увидеть признаки восстановления экономики после пандемии коронавируса.

Так, аналитики ждут, что объем розничных продаж в еврозоне в мае вырос на 15% по сравнению с апрелем после падения на 11,7% месяцем ранее. Кроме того, позднее в понедельник ожидаются данные по деловой активности в сфере услуг США в июне. Ожидается, что индикатор в отчетном месяце поднялся до 49,5% с 45,4% в мае.

"Когда дело доходит до пары доллар/иена, ожидания восстановления поддерживают доллар, но опасения по поводу вируса ограничивают потенциал роста", — прокомментировал агентству Рейтер старший рыночный стратег Mizuho Securities в Токио Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto).