МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Курс евро к доллару незначительно снижается в четверг утром перед заседанием Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 8.20 мск курс евро к доллару снижался до 1,1401 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,141 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 106,9 иены со 106,92 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,01%, до 96,09 пункта.

Позднее в четверг состоится очередное заседание европейского ЦБ. Аналитики прогнозируют, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне. Рынки также ждут подсказок по дальнейшей монетарной политике ЕЦБ и экономике региона в целом.

Одной из основных тем на рынках остается пандемия коронавируса. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 13 миллионов.

Трейдеры также оценивают статистику из Китая. Рост ВВП страны во втором квартале превзошел ожидания экспертов и составил 3,2% при прогнозе в 2,5%. Промышленное производстве КНР в июне выросло на 4,8%, тогда как ожидался рост на 4,7%. При этом розничные продажи неожиданно сократились на 1,8%, хотя ожидался рост на 0,3%.

"Хотя в целом будет справедливо сказать, что показатели оказались лучше прогнозов, эти данные также показывают, что китайские потребители остались позади", — прокомментировал агентству Рейтер валютный стратег National Australia Bank Родриго Катриль (Rodrigo Catril).