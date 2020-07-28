МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Курс рубля днем во вторник теряет порядка 1% к доллару и евро, не найдя факторов для роста, при этом доллар закрепился выше уровня в 72 рубля, а евро направился к 85 рублям, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.23 мск вторника растет на 86 копеек — до 72,43 рубля, курс евро — на 82 копейки, до 84,89 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,09% — до 43,94 доллара за баррель.

ФАКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

Российский рубль начал торги с небольшого ослабления к доллару и попыток подрасти к евро, отыгрывая коррекцию европейской валюты на международном валютном рынке форекс.

Впрочем, у рубля факторов поддержки, кроме попыток нефтяных фьючерсов удержаться в "зеленой зоне", во вторник не осталось. Пик налогового периода пройден, интерес к ОФЗ со стороны иностранцев низкий, конвертация дивидендов из валюты в рубли для российских инвесторов закончилась, при этом продолжается обратный процесс – конвертация рублей в иностранную валюту для выплаты зарубежным инвесторам, отмечают аналитики.

На этом фоне рубль днем теряет 1,2% к доллару и 1% к евро.

"В конце прошлой недели мы видели постоянно появляющиеся большие заявки на продажу валюты. Скорее всего, это крупные компании продавали валюту для получения рублей для выплат дивидендов. Вчера в первой половине дня также были отмечены увеличенные объемы продаваемой валюты – но это, вероятно, были экспортеры, которым понадобились рубли для расчетов с бюджетом по налогам. Сегодня эти факторы перестали действовать, поэтому вполне ожидаемо рубль стал снижаться. К этому стоит добавить возрастающую нагрузку на рубль со стороны конвертации полученных дивидендов в валюту", — отмечает Алексей Антонов из "Алор Брокер".

Кроме того, Россия обещала открыть авиаграницы с 1 августа с рядом стран, в том числе с Турцией, так что спрос на валюту вполне может быть проявлением стремления многих отдохнуть за рубежом, также указывает аналитик.

"Наконец, фундаментальных причин для роста рубля пока мы не видим никаких. Экономика России слаба и выходить из нынешнего кризиса будет долго, цены на нефть категорически отказываются расти даже на падении доллара к корзине мировых валют, ОФЗ для иностранных инвесторов неинтересны в свете плохого соотношения риск-валютная доходность", — добавляет он.

На взгляд Антона Покатовича из "БКС Премьер", в настоящий момент каких-либо специфически факторов давления на рубль в паре с евро нет.

"Рубль снижается из-за сочетания факторов конца налогового периода, конвертации дивидендов, низкого сезона экспорта энергоносителей и продолжения некоторой фиксации прибыли в ОФЗ со стороны нерезидентов. Сегодня к этому прибавляется остановка глобального снижения доллара, наблюдавшееся в последнее время", — также замечает Олег Кочетков из МТС Банка.

ПРОГНОЗЫ

Покатович ожидает, что в ближайшее время рубль может продолжит ослабление к евро. Тем не менее, он замечает, что данное укрепление евро может иметь временный формат – рост курса европейской валюты является существенным фактором давления для европейских экспортеров. По его ожиданиям, курс рубля к евро может формироваться в диапазоне 82-86 в перспективе августа.

В среду огласят результаты заседания ФРС, и рынок приостанавливает активность в ожидании данных, отмечает Кочетков. "Сегодня мы ориентируемся на диапазон 71,7-72,7 рубля за доллар", — прогнозирует аналитик.