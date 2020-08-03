МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Курс доллара растет по отношению к евро и снижается к иене в понедельник днем на фоне неопределенных перспектив мировой экономики в свете распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.45 мск курс евро к доллару опускался до 1,1758 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1774 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 105,67 иены со 105,88 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,25%, до 93,58 пункта.

В понедельник наблюдается незначительная смешанная динамика курса доллара в парах с евро и иеной — трейдеры предпочитают сохранять осторожность в свете неопределенных перспектив мировой экономики из-за ситуации с коронавирусом.

В целом индекс доллара в июле потерял более 4%, что стало худшей месячной динамикой показателя с сентября 2010 года. При этом с пиковых мартовских значений падение составило 10%. "Если из июльской динамики доллара можно извлечь урок, то он сводится к тому, что рост числа случаев коронавируса действительно вреден для настроений участников валютного рынка. В отсутствие нового импульса со стороны монетарной политики внимание рынка во время пандемии сосредоточено исключительно на реальной экономике. Для валютного рынка решающим является вопрос, какие страны быстро и достойно выйдут из кризиса", — сказала агентству Рейтер валютный стратег Commerzbank Эстер Райхельт (Esther Reichelt).

Курс евро ранее в ходе торгов кратковременно выходил в "зеленую" зону в паре с долларом после статистики из еврозоны. Так, данные исследовательской организации Markit Economics указали на то, что индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июле вырос до 51,8 пункта против 47,4 пункта в июне. Аналитики, прогнозировали, что показатель поднимется только до уровня предварительной оценки в 51,1 пункта.