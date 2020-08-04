МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Курс доллара растет к иене, но падает к евро после уверенного роста на предыдущей торговой сессии, инвесторы оценивают перспективы восстановления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.21 мск курс евро к доллару рос до 1,1768 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1761 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 106,09 иены со 105,94 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,05%, до 93,49 пункта.

В понедельник на валютном рынке преобладал оптимизм относительно восстановления американской экономики после публикации статданных, оказавшихся лучше прогнозов аналитиков. Данные по индексу деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) поддержали доллар. Показатель в июле вырос до 54,2% при прогнозе в 53,6%.

При этом распространение коронавируса продолжает быть серьезной угрозой для восстановления экономики. По последним данным ВОЗ, число зараженных COVID-19 превысило 17,9 миллиона.

"Восстановление не может ускориться пока вирус не под контролем… Мы ожидаем гораздо большей чувствительности к августовским данным, теперь когда началась "легкая часть" восстановления после снятия ограничений", — отметил аналитик Deutsche Bank Алан Раскин (Alan Ruskin), чье мнение приводит агентство Рейтер.