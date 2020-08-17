МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Курс доллара снижается к основным мировым валютам в понедельник утром, рынки ожидают новостей по торговым переговорам США и Китая, а также публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.25 мск курс евро к доллару рос до 1,1858 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1841 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 106,57 иены со 106,59 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,09%, до 93,01 пункта.

Трейдеры оценивают новости по США и Китаю. В прошлую пятницу СМИ сообщили, что переговоры двух стран по торговле, которые были запланированы на субботу, 15 августа, отложены, а новая дата пока не определена.

"Это хорошие новости в том смысле, что мы пока можем отложить это на второй план. Но есть другие неопределенности, которые нужно решить", — цитирует агентство Рейтер слова старшего валютного стратега National Australia Bank Родриго Катриля (Rodrigo Catril).

Среди таких неопределенностей эксперт отмечает политику США перед президентскими выборами, а также новые вспышки заражения коронавирусом в Европе, что может отразиться на курсе евро. Выборы президента в Штатах запланированы на 3 ноября, действующий президент Дональд Трамп надеется переизбраться на второй срок.

В среду инвесторы ожидают публикацию протокола июльского заседания Федрезерва. По итогам встречи 28-29 июля ФРС ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Инвесторы надеются получить подсказки регулятора по его дальнейшим планам по монетарной политике, а также оценку по восстановлению экономики страны на фоне пандемии. Следующее заседание запланировано на 15-16 сентября.