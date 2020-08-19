МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Курс доллара в среду утром укрепляется к иене и почти стабилен к евро после волатильности вторника, сомнения по поводу восстановления экономики США сдерживают торги, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 8.10 мск курс евро к доллару снижался до 1,1928 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1929 доллара за евро, во вторник показатель достиг 1,1967 доллара, максимума с мая 2018 года. Курс доллара к иене увеличивался до 105,61 иены со 105,42 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,07%, до 92,33 пункта, днем ранее индекс достиг минимума также с мая 2018 года в 92,13 пункта.

В США по-прежнему продолжаются обсуждения пакета стимулирования экономики, Белый дом и республиканцы не могут договориться с демократами в конгрессе из-за разногласий по объему поддержки. Белый дом согласен выделить 1 триллион долларов, а демократы требуют как минимум 2-миллиардный пакет поддержки.

В США также ведутся споры по поводу предстоящих ноябрьских президентских выборов. Президент Дональд Трамп критикует призывы демократов голосовать по почте. Демократы же подозревают Трампа в том, что он саботирует работу почтового ведомства, чтобы обосновать свои сомнения насчет удаленного голосования. Трамп это категорически отрицает.

Трейдеры также ожидают позднее в среду публикацию протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Инвесторы намерены изучить комментарии регулятора и его оценку экономической ситуации, перспективы изменения или же сохранения монетарной политики.