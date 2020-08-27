МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Рубль в середине торгов четверга корректируется вверх против доллара и евро после обновления накануне многомесячных минимумов к этим валютам.

Негативная динамика мировых торговых площадок не мешает такой коррекции.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.56 мск снижался на 6 копеек, до 75,32 рубля, курс евро — на 33 копейки, до уровня 88,91 рубля, следует из данных Московской биржи. Днем ранее доллар обновил максимум с апреля, поднявшись до 76 рублей, евро — с февраля 2016 года, поднявшись до 89,8 рубля.

КОРРЕКЦИЯ

Российская валюта в четверг преимущественно корректируется вверх после падения в течение двух дней, приведшего курсы на минимумы за несколько месяцев.

При этом единственным внешним позитивным моментом остаются близкие к максимальным с марта цены на нефть, однако и они слегка сползают — на 0,2% до 46,08 доллара за баррель сорта Brent.

Поддержка нефтяным котировкам обусловлена сохраняющимися угрозами от урагана "Лаура", которые подтолкнули нефтяной рынок вверх. Впрочем, участники рынка не ожидают, что ураган сильно повлияет на поставки нефти, поскольку запасы сырья в США остаются высокими на фоне существенного падения спроса из-за коронавируса.

Западноевропейские фондовые индексы снижаются на 0,3-0,5%, американские фондовые фьючерсы теряют 0,2-0,3%. В четверг европейские инвесторы предпочитают сохранять осторожность и воздержаться от покупок перед выступлением главы ФРС США Джерома Пауэлла в первый день экономической конференции в Джексон-Хоуле.

Внутренним поводом для укрепления рубля в четверг является рост ценового индекса Мосбиржи государственных облигаций. Накануне Минфин РФ после трехнедельной паузы смог на безлимитном аукционе разместить накануне ОФЗ с переменным купонным доходом серии 24021 с погашением в апреле 2024 года на 85,183 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе в 297,392 миллиарда.

В итоге доллар и евро теряют 0,2-0,4%. Рублевая цена нефти колеблется ниже уровня 3,5 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Российский долговой рынок пытается переломить негативную тенденцию, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер". Поддержку данному сектору и рублю оказало успешное проведение в среду еженедельного аукциона по размещению ОФЗ, отметил он.

"Рубль пытается развить более устойчивую восходящую коррекцию. Ее ближайшими целями могут стать отметка 74,68 рубля к доллару и 88,5 рубля к евро. Однако для этого внешняя ситуация не должна ухудшиться. Если сегодняшняя речь главы ФРС оправдает позитивные ожидания рынков, мы можем увидеть еще одну волну роста рисковых активов. В противном случае разочарованность отсутствием новых монетарных стимулов может вызвать глубокую и продолжительную коррекцию глобальных площадок, в том числе развивающихся валют", — добавил Бабин.

Сегодня в центре внимания инвесторов будет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на онлайн симпозиуме в Джексон-Хоуле, в рамках которого он представит итоги ревизии регулятором своего инструментария денежно-кредитной политики, считает Максим Коровин из "ВТБ Капитала".

"Хотя Пауэлл вряд ли будет говорить о каких-то новых инструментах помимо тех, которые используются сейчас, будет интересно понаблюдать за сигналами ФРС о возможных изменениях в режиме инфляционного таргетирования. Любые намеки на то, что Федрезерв может допустить повышение инфляции выше таргета в течение продолжительного времени с целью компенсировать недавнюю низкую инфляцию окажут поддержку аппетиту к риску, поскольку будут свидетельствовать о намерениях регулятора сохранить мягкую политику на длительный период", — добавил он.