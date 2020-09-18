МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Рубль спокойно отреагировал на ожидавшееся сохранение на прежнем уровне ключевой ставки ЦБ РФ и заявление регулятора, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на Московской бирже на 13.37 мск снижался на 12 копеек — до 75,05 рубля, курс евро — на 16 копеек, до уровня 88,91 рубля.

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на исторически минимальном уровне 4,25% годовых. При этом регулятор в своем релизе сохранил сигнал, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях.

Действие краткосрочных проинфляционных факторов усилилось, но на среднесрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают, отметил ЦБ.