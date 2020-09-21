МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в начале первых торгов недели слабо укрепляется к доллару и немного теряет к евро на фоне роста европейской валюты на форексе, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск понедельника снижался на 9 копеек – до 75,66 рубля, курс евро рос на 13 копеек — до 89,8 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,23% — до 42,62 доллара за баррель.

Курс евро на международном валютном рынке форекс растет на 0,22% — до 1,1864 доллара.