МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Курс рубля днём в понедельник продолжает снижаться на общерыночном пессимизме, заставляющем глобальных инвесторов в том числе выходить из активов в валютах "развивающихся" рынков, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.22 мск растёт на 48 копеек, до 76,23 рубля, курс евро — на 18 копеек, до 89,85 рубля.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Отечественная валюта начала торги понедельника с умеренного роста в доллару и небольшого ослабления к евро, однако не смогла удержаться в плюсе в паре с долларом на фоне усиления темпов снижения стоимости нефти марки Brent, опускавшейся на 2,6% — почти до 42 долларов за баррель. Сейчас ноябрьский фьючерс на Brent падает почти на 2%, до 42,3 доллара за баррель.

В результате доллар в ходе торгов смог пробить отметку в 76 рублей, впервые с 9 сентября, а евро — не только подняться выше круглой отметки в 90 рублей, но и обновить очередной максимум с февраля 2016 года, подскочив до 90,4 рубля.

Днем европейская валюта перешла к коррекционному снижению к американской на форексе и к текущему моменту теряет 0,44%, достигая 1,1786 доллара. В результате пара "доллар-рубль" закрепилась выше 76 рублей, пара "евро-рубль" — под отметкой в 90 рублей.

"На валютном рынке рубль в начале недели снижается наряду с большинством других валют на развивающихся рынках, где наблюдается сокращение аппетита инвесторов к риску. Уход от риска на глобальных площадках сопровождается также снижением фондовых индексов в Европе, фьючерсов в США и укреплением доллара к основным мировым валютам", — отмечает Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

Помимо дешевеющей нефти и выхода в валютное качество на рубль также давят распродажи на рынках акций, в том числе и российском. Индекс Мосбиржи падает почти на 2%, основные европейские – более чем на 3%, фьючерсы на американские индексы – в пределах 2%.

"Давление на рисковые активы оказывает усиление второй волны пандемии, наблюдаемое во многих странах. Это угрожает более глубоким и продолжительным кризисом мировой экономики", — отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

Дополнительным драйвером снижения рублевых активов выступает негативная внешнеполитическая обстановка, угрожающая новыми антироссийскими санкциями, добавляет аналитик.

ПРОГНОЗЫ

"Геополитика и остановка притока средств нерезидентов в ОФЗ (цикл снижения ставки подходит к концу) перевешивают чашу весов в сторону продавцов рубля. С учётом некоторого глобального роста доллара сегодня мы ожидаем торги в районе 76-77", — говорит Олег Кочетков из "МТС Банка".

"Рубль вышел вниз из недельного диапазона консолидации и следующей целью роста доллара может стать полугодовой максимум 77,65. У евро ближайшее сопротивление находится на новом четырехлетнем максимуме 91,48. Если внешняя ситуация не перетерпит существенного улучшения, данные технические препятствия могут быть проверены на прочность уже на этой неделе", — считает Бабин.

Кравченко же отмечает, что рассчитывать на поддержку крупных налоговых платежей на текущей неделе рублю можно будет лишь при условии стабильного внешнеполитического фона.