МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже валюты на внутреннем рынке с расчетами 21 сентября составил 2,5 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.

Как сообщал Минфин, объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 7 сентября по 6 октября составит 54 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели предполагается направлять сумму в эквиваленте 2,5 миллиарда рублей.