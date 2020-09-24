МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг утром слабо колеблется к другим основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. Американская валюта остается привлекательным активом в свете сохраняющихся опасений по поводу коронавируса и его влияния на экономику, отмечают эксперты.

По состоянию на 9.00 мск курс евро к доллару снижался до 1,1656 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1659 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 105,32 иены со 105,37 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,03%, до 94,42 пункта.

Доллар, который традиционно считается надежным активом, сохраняет привлекательность для инвесторов на фоне продолжающейся пандемии. В частности, в Европе стали вновь ужесточать карантинные меры.

Кроме того, аппетит к рисковым активам снизился после того, как данные, опубликованные в среду, показали замедление деловой активности в США в сентябре, а несколько членов ФРС заявили, что для поддержки экономики необходима дополнительная государственная помощь.

"Вопросы, связанные с коронавирусом и необходимостью еще большего стимулирования, возвращают интерес инвесторов к доллару", — прокомментировал агентству Рейтер старший стратег Daiwa Securities Юкио Исидзуки (Yukio Ishizuki).

На курс евро позже может оказать влияние статистика из Германии. Исследовательский институт IFO обнародует индекс делового климата ФРГ за сентябрь. Аналитики прогнозируют рост показателя до 93,8 пункта с 92,6 пункта месяцем ранее.