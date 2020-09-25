МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 31,8 копейки — до 89,6637 рубля, курс доллара уменьшился на 35,8 копейки — до 76,8195 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась на 34 копейки, составив 82,5994 рубля.