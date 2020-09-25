МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Курс рубля вечером усилил снижение на негативном внешнем фоне — доллар поднялся выше 78 рублей впервые со 2 апреля, евро подскочил выше 91 рубля впервые с февраля 2016 года, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.06 мск пятницы рос на 1,11 рубля – до 78,25 рубля, курс евро — на 0,96 рубля, до 91,01 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,8% — до 41,6 доллара за баррель.