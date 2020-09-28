МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Курс рубля не смог удержаться в "зеленой" зоне и перешел к снижению к доллару и евро после позитивного старта торгов, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск понедельника рос на 12 копеек – до 78,32 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 91,07 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,85%- до 42,05 доллара за баррель.

Курсы доллара и евро на старте торгов снижались к уровню предыдущего закрытия на 12 и 24 копейки соответственно.