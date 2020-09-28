МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Московская биржа с понедельника расширяет время торгов по ряду валютных пар в связи с увеличением объема операций с данными инструментами на валютном рынке, сообщается на сайте торговой площадки.

"Двадцать восьмого сентября 2020 года на валютном рынке Московской биржи расширяется время проведения торгов по конверсионным операциям расчетами "сегодня" и по сделкам своп овернайт с валютными парами "китайский юань — российский рубль", "швейцарский франк — российский рубль", "турецкая лира — российский рубль", "казахстанский тенге — российский рубль", "белорусский рубль — российский рубль", "доллар — китайский юань", "доллар — швейцарский франк", "доллар — турецкая лира" и "доллар — казахстанский тенге", — говорится в сообщении.

Новое время проведения торгов — с 10.00 до 12.00 мск, раньше торги осуществлялись в период с 10.00 до 11.00 мск. Таким образом, время торгов по этим валютам будет приближено к торгам основными валютными парами — "доллар — российский рубль", "евро — российский рубль", поясняет Мосбиржа. При этом время торгов по аналогичным инструментам для валютной пары "гонконгский доллар — российский рубль" останется неизменным — с 10.00 до 11.00 мск.

Отмечается, что расширение времени торгов связано с увеличением объема операций с данными инструментами на валютном рынке Мосбиржи. Так, за январь-август 2020 года объем операций с валютной парой "турецкая лира — российский рубль" по сравнению с аналогичным периодом 2019 года вырос на 22%, с парой "китайский юань — российский рубль" — на 63%, "белорусский рубль — российский рубль" — на 65%, "казахстанский тенге — российский рубль" — в 1,3 раза, "швейцарский франк — российский рубль" — в 2,5 раза. Кроме того, в несколько раз увеличились объемы торгов валютными парами "доллар — китайский юань" и "доллар — швейцарский франк".

"Расширение торгового периода является частью стратегии Московской биржи по предоставлению участникам дополнительных торговых возможностей на ее рынках. Так, в июне стартовала вечерняя торговая сессия на рынке акций. Кроме того, в первом квартале 2021 года Московская биржа планирует введение утренней торговой сессии на валютном и срочном рынках, которая будет начинаться в 7.00 мск. В настоящее время торги на валютном и срочном рынках биржи проводятся с 10.00 до 23.50", — говорится в сообщении.

На валютном рынке Мосбиржи проводятся торги 17 валютными парами, среднедневной объем торгов за прошедший период 2020 года составил 18,2 миллиарда долларов, отмечается в сообщении.