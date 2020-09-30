МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Курс доллара снижается к иене и поднимается к евро в среду утром, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры оценивают итоги первых предвыборных дебатов в США и ожидают важной внутренней статистики.

По состоянию на 8.30 мск курс евро к доллару снижался до 1,1736 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1742 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 105,49 иены со 105,64 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,03%, до 93,92 пункта.

В Кливленде, штат Огайо, состоялись дебаты между президентом США республиканцем Дональдом Трампом и его соперником на выборах демократом Джо Байденом. Дебаты прошли в стиле непримиримых споров, оппоненты перебивали друг друга и использовали непарламентские выражения. Отвечая на вопросы модератора, кандидаты по сути повторили избирателям свои известные позиции.

Итоги дебатов не дали решающих преимуществ ни одному из кандидатов, считают аналитики, опрошенные агентством Рейтер. "Похоже на то, если бы они просто оскорбляли друг друга. Это не оказывает большого влияния на рынки", — считает глава отдела исследований рынка в Японии J.P.Morgan Тохру Сасаки (Tohru Sasaki).

Позже в ходе торгов трейдеры ждут важной статистики по США. Бюро экономического анализа министерства торговли США сообщит данные по динамике ВВП за второй квартал. Как ожидают аналитики, ВВП страны во втором квартале, согласно третьей и последней оценке, упал на рекордные 31,7% в пересчете на год после снижения на 5% в первом квартале.

Незадолго до статистики по ВВП аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) обнародует данные по изменению числа рабочих мест в частных компаниях США в сентябре. Ожидается, что показатель вырос на 650 тысяч после роста в августе на 428 тысяч.