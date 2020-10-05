МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник утром растет к иене и опускается к евро, в то время как инвесторы ожидают дальнейших новостей о здоровье инфицированного коронавирусом президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.28 мск курс евро к доллару рос до 1,1732 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1716 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 105,57 иены со 105,33 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,11%, до 93,74 пункта.

"Поскольку на эту неделю не запланировано публикации большого количества важных экономических индикаторов, все внимание обращено на болезнь Трампа. Информация по поводу серьезности его состояния противоречива, и это создает трудность для выбора направления участниками рынка", — приводит агентство Рейтер слова старшего стратега Sumitomo Mitsui Bank Дайсуке Уно (Daisuke Uno).

В пятницу Трамп рассказал, что болен коронавирусом. Позднее врачи сообщали, что состояние президента продолжает улучшаться и его могут выписать уже в понедельник. Но при этом они отмечали у него высокую температуру, а насыщенность кислородом в крови президента дважды падала во время болезни — в пятницу и субботу.

О болезни Трампа стало известно в ходе предвыборной гонки между ним и кандидатом в президенты США от Демократической партии Джо Байденом. По данным СМИ, Байден опережает Трампа по популярности среди избирателей. Президентские выборы в стране пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось.