МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам во вторник утром несколько снижается на фоне роста склонности трейдеров к риску, поскольку президент США Дональд Трамп уже покинул больницу и вернулся в Белый дом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.41 мск курс евро к доллару рос до 1,1791 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1781 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 105,66 иены со 105,72 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,11%, до 93,41 пункта.

Рисковые настроения на рынках несколько подкрепляются после того, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом из больницы, где находился три дня из-за лечения от коронавируса. Доллар традиционно выступает более надежным активом, поэтому спрос на него снижается в случае ослабления глобальных рисков.

Трамп и кандидат на президентский пост США от Демократической партии Джо Байден участвуют в предвыборной гонке, выборы президента должны состояться в ноябре. Опасения по поводу здоровья Трампа вызвали на прошлой неделе уход от риска.

Инвесторы теперь ожидают новости по новому пакету стимулирования экономики США. Конгресс уже выделил более 3 триллионов долларов на эти цели, но переговоры о новом пакете не могут серьезно продвинуться с начала августа.