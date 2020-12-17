МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Курс доллара на мировом рынке обновил минимум двух с половиной лет, чему способствуют надежды на расширение монетарных стимулов в США и начавшаяся в стране вакцинация, сообщает "Коммерсант". Какие валюты могут заменить доллар и стоит ли их сейчас покупать

На этом фоне заметно укрепились многие европейские валюты, курсы которых вернулись к максимумам с весны 2018 года. В выигрыше оказался и биткоин, курс которого впервые в истории закрепился выше уровня $20 тыс. При этом рубль, как и доллар, оказался в аутсайдерах, поскольку он находится под давлением санкционных рисков.

В среду курс евро вырос до отметки $1,221, максимума с 25 апреля 2018 года, а курс фунта стерлингов поднимался до $1,355, максимума с 17 мая 2018 года. Игра на понижение доллара продолжается седьмую неделю подряд, за это время он потерял против валют развитых стран 4-9%.

Обесценение американской валюты связано с ожиданиями роста объемов монетарного стимулирования в США и начала вакцинации в стране.

При этом падение доллара в мире не повлияло на российский рынок. В ходе торгов на Московской бирже курс доллара поднимался на 32 коп. до 73,71 руб., а завершил основную сессию возле отметки 73,53 руб., прибавив с начала недели почти 60 коп.

Отставание рубля связано с возвращением санкционных рисков. "Расследование Алексея Навального и сообщения о хакерских атаках оказывают давление на российскую валюту, выбивая ее из общего растущего тренда высокодоходных валют", — отмечает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

Аналитики не исключают, что при дальнейшем обесценении в мире доллар все-таки может ослабить позиции и в России. По словам Владимира Евстифеева, среди внутренних факторов поддержку рублю окажет налоговый период — объемы выплат налогов в декабре в 1,5 раза больше по объему, чем в ноябре. Главный аналитик ПСБ Богдан Зварич не исключает, что в случае закрепления курса доллара ниже 73 руб. может последовать "откат и достижение отметки 70 руб.". Однако более сильного укрепления рубля участники рынка не ждут.