МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Курс доллара снижается в четверг утром и уже обновил минимум с апреля 2018 года после очередной встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых

По состоянию на 8.30 мск курс евро к доллару рос до 1,2227 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2197 доллара. Курс доллара к иене снижался до 103,34 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,48 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,44%, до 90,05 пункта. Ранее в четверг он опускался ровно до 90 пунктов — это самый низкий уровень с 20 апреля 2018 года, когда индекс составлял 89,89 пункта.

В среду Федеральный резерв США по итогам очередной встречи решил оставить базовую ставку на текущем уровне 0-0,25%. Регулятор прогнозирует сохранение показателя на этой отметке в 2020-2023 годах. ФРС также улучшила прогнозы по ВВП и безработице в США на 2020-2021 годы. Регулятор заявил, что намерен продолжать выкуп активов по 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.

Глава ФРС Джером Пауэлл позже на пресс-конференции заявил, что от конгресса может понадобиться дополнительное стимулирование экономики США. Пауэлл выступал на фоне сообщений о том, что лидеры партий в конгрессе близки к соглашению по новому 900-миллиардному пакету поддержки экономики, первому с августа. Ожидание поддержки экономики США, как и снижение рисков по коронавирусу благодаря вакцине, негативно влияют на котировки надежных активов, включая доллар. Биржи США закрылись в плюсе на фоне действий ФРС

"Поскольку мир все более оптимистичен по прогнозу роста на 2021 год, доллар слабеет. Не за горами дальнейшее его ослабление", — цитирует агентство Рейтер старшего стратега CMC Markets Майкла МакКарти (Michael McCarthy).

Новости о разработке, одобрении и начале применения вакцин от коронавируса поддерживают ожидания восстановления экономики. Рынки надеются, что вакцинация поможет взять пандемию под контроль и избежать масштабного локдауна. Вакцинация уже проходит в Великобритании и США, Германия и Франция ожидают ее начала в конце декабря.