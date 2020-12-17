МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Курс рубля в четверг утром растет к доллару и почти не меняется к евро, следуя за динамикой международного валютного рынка форекс, следует из данных Московской биржи. Курс доллара обновил минимум с весны 2018 года после заседания ФРС

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск четверга снижался на 31 копейку – до 73,03 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 89,37 рубля.

Курс евро на форексе растет на 0,31% — до 1,2235 доллара.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,25% — до 51,72 доллара за баррель.