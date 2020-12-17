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2020
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Рубль дорожает к доллару и практически стабилен к евро
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Курс рубля в четверг утром растет к доллару и почти не меняется к евро, следуя за динамикой международного валютного рынка форекс, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 17.12.2020
рубль, валюта, биржи, торги, новости, экономика, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Курс рубля в четверг утром растет к доллару и почти не меняется к евро, следуя за динамикой международного валютного рынка форекс, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск четверга снижался на 31 копейку – до 73,03 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 89,37 рубля.
Курс евро на форексе растет на 0,31% — до 1,2235 доллара.
Февральский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,25% — до 51,72 доллара за баррель.