МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Курс рубль в четверг повышается и против доллара, и против евро, обновление нефтяными котировками максимумов с марта, рост стоимости "рисковых" активов, в том числе фондовых рынков, помогают рублю обновлять максимум с августа по отношению к американской валюте, которая опустилась ниже отметки 73 рубля. Рубль дорожает к доллару и практически стабилен к евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.07 мск снижается на 42 копейки, до 72,92 рубля, курс евро – на 9 копеек, до 89,30 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в четверг доллар опускался до 72,65 рубля – минимума с августа.

Евро к доллару растёт на форексе на 0,4%, до 1,2245 доллара, что и обусловливает слабую прибавку рубля по отношению к европейской валюте.

РУБЛЬ НА НОВЫХ МАКСИМУМАХ

Российская валюта растет третий день против доллара, отыгрывая позитивные внешние сигналы.

Так, рынок нефти обновляет девятимесячные максимумы на новостях о постепенном одобрении в мире вакцины от коронавируса. Ранее стало известно, что вакцинация в Германии и Франции может начаться уже в конце декабря. Процесс начался в Великобритании и США. Инвесторы в сырьё надеются на то, что прививание населения от коронавируса позволит снять ограничения мобильности в мире, что положительно отразится на спросе на нефть. Нефть дорожает на оптимизме вокруг перспектив спроса

Кроме того, позитивной динамике помогают данные минэнерго США. Коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) снизились за неделю на 3,1 миллиона баррелей.

В итоге стоимость фьючерсов на сорт марки Brent повышается сейчас на 0,4%, до 51,3 доллара за баррель.

При этом преобладание позитивной динамики западных фондовых индексов и повышение курсов некоторых "развивающихся" валют также поддерживает рубль. Аппетит к риску возрос на новости о прогрессе в процессе переговоров о пакете стимулирования экономики США.

Республиканцы и демократы в США завершают переговоры о такой программе, с суммой финансирования в 900 миллиардов долларов. Переговоры ведутся с начала августа, и окончательное решение до сих пор не было принято.

Новый всплеск спроса на рисковые активы спровоцирован, среди прочего, и вчерашними итогами заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

"В частности, американский регулятор вновь пообещал использовать все доступные инструменты для поддержки экономики США, утвердив продолжение выкупа долговых активов в сумму не менее 120 миллиардов в месяц", — добавил он. Российский рынок акций уверенно растет в начале торгов

В итоге доллар и евро теряют к рублю 0,2-0,7%. Рублевая цена нефти колеблется около 3,75 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

С точки зрения основных факторов изменений не много: ожидаются дальнейшие экспортные продажи валюты и спрос на рубль со стороны нерезидентов, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест". " Поэтому ждем умеренного роста рубля", — добавил он.

Рост курсов "развивающихся" валют задает хороший тон для рубля на горизонте ближайших недель, когда на первый план выйдет подготовка к налоговым и дивидендным выплатам, в свою очередь рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка. В начале января запланированы выплаты дивидендов "Северсталью", Х5, "Норникелем", "Лукойлом" и НЛМК, поясняет он.

"Мы не исключаем, что может быть протестирована отметка 72 рубля за доллар, однако движение евро может быть лимитировано его укреплением на форексе", — добавил эксперт.