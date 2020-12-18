МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы снижается на фоне дешевеющей нефти, корректируя предыдущий рост и обновление максимумов к доллару с августа, следует из данных Московской биржи. Нефть коррекционно дешевеет после роста ранее

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск рос на 45 копеек, до 73,28 рубля, курс евро — на 43 копейки, до 89,78 рубля.

Стоимость нефти снижается на 0,5%, до 51,25 доллара за баррель по марке Brent.