2020-12-18T10:14:56+03:00
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2020
https://1prime.ru/Forex/20201218/832619715.html
Рубль в начале дня корректируется вниз на фоне дешевеющей нефти
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Рубль в начале торгов пятницы снижается на фоне дешевеющей нефти, корректируя предыдущий рост и обновление максимумов к доллару с августа, следует из данных Московской биржи. Курс... ПРАЙМ, 18.12.2020
рубль, валюта, торги, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы снижается на фоне дешевеющей нефти, корректируя предыдущий рост и обновление максимумов к доллару с августа, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск рос на 45 копеек, до 73,28 рубля, курс евро — на 43 копейки, до 89,78 рубля.
Стоимость нефти снижается на 0,5%, до 51,25 доллара за баррель по марке Brent.