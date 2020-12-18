МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Согласно данным Московской биржи, курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 7 декабря.
Читайте также: Курс доллара коррекционно растет к мировым валютам
https://1prime.ru/Forex/20201218/832621257.html
В последнее время организациям и физическим лицам стали поступать телефонные звонки якобы от имени Агентства экономической информации «ПРАЙМ» (или от Аналитического агентства Прайм) с предложением финансовых услуг и покупки акций. АО «АЭИ «ПРАЙМ» не оказывает непосредственно финансовые услуги и к звонкам такого характера отношения не имеет. Данные звонки поступают от мошенников, будьте осторожны!
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Согласно данным Московской биржи, курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 7 декабря.
Читайте также: Курс доллара коррекционно растет к мировым валютам
https://1prime.ru/Forex/20201218/832621257.html
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