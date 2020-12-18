МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Рубль усиливает темпы снижения перед выходными, евро закрепляется на психологически значимом уровне 90 рублей впервые с 7 декабря, свидетельствуют данные Московской биржи.

"Монета номиналом 1 евро и банкноты евро различного номинала

Евро поднялся выше 90 рублей впервые с 7 декабря

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.52 мск рос на 64 копейки, до 73,47 рубля, курс евро – на 69 копеек, до 90,04 рубля, следует из данных Московской биржи.