МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Рубль перед выходными снижается в рамках коррекции против доллара и евро после длительного роста в предыдущие сессии.

Сползание стоимости нефти и ожидания решения и комментариев ЦБ РФ поддерживают паузу в росте рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.08 мск рос на 72 копейки, до 73,55 рубля, курс евро – на 71 копейку, до 90,07 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ — КОРРЕКЦИЯ

Российская валюта перед выходными ощутимо снижается в рамках коррекции после предыдущего уверенного роста в течение нескольких торговых сессий. В частности, доллар с закрытия 2 ноября падал ко вчерашнему минимум почти на 8 рублей. Курс доллара коррекционно растет к мировым валютам

При этом стоимость фьючерсов на сорт марки Brent сегодня днем теряет 0,3%, до 51,33 доллара за баррель. "Черное золото" корректируется вниз после обновления накануне максимума с марта.

Кроме того, давление на рубль оказывает ожидание игроками рынка сегодняшнего решения и комментариев ЦБ РФ по ключевой ставке и монетарной политике.

В итоге доллар и евро растут к рублю на 0,8-1%. Рублевая цена нефти колеблется выше 3,75 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Негативом для рублевых активов выступает усиление антироссийской риторики на Западе, повышающее санкционные риски, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"На этом фоне зарубежные инвесторы прекратили или даже фиксируют длинные позиции по российским активам, выходя в инвалюту, что оказывает давление на рубль. В целом негативом для рисковых активов выступило появление очередного черного списка китайских компаний, составленных администрацией Трампа. Вероятно, рубль останется под давлением, по крайней мере на краткосрочном горизонте. Ближайшими целями для доллара может стать уровень 74 рубля, для евро — отметка 90,6 рубля", — оценил он. Российский рынок акций снижается в начале дня на внешнем негативе

Краткосрочные перспективы рубля по-прежнему выглядят неплохо, однако нужно помнить, что к концу года многие могут предпочесть зафиксировать прибыль от его роста, предупреждает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"Рубль пока почти добрался до наших целей на первое полугодие 21 года в 72-72,5 против доллара, но дальнейшее укрепление без коррекции, с нашей точки зрения, может и не случиться до конца года. Истории про "российских хакеров" остаются на лентах мировых новостных агентств, а сегодня последний день (45 дней с даты выборов), когда власти США должны подготовить отчет о возможном вмешательстве в прошедшие президентские выборы", — добавил он, говоря о факторах курсообразования рубля.