МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Рубль спокойно реагирует на решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% и первые комментарии регулятора по монетарной политике, свидетельствуют данные Московской биржи. Центробанк ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне в 4,25%

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.37 мск рос на 72 копейки, до 73,55 рубля, курс евро – на 78 копеек, до 90,14 рубля, следует из данных биржи. До публикации релиза ЦБ в 13.30 мск рубль торговался приблизительно на этих же уровнях.

ЦБ РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, однако немного поменял в релизе сигнал по ней. Теперь он будет оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного снижения ставки.

ЦБ РФ отметил усиление краткосрочных проинфляционных факторов, но сохранил прогноз по инфляции на 2021 год в 3,5-4,0%.