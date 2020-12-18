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Рубль спокойно реагирует на решение и оценки Центробанка
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Рубль спокойно реагирует на решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% и первые комментарии регулятора по монетарной политике, свидетельствуют данные Московской... ПРАЙМ, 18.12.2020
рубль, валюта, цб рф, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Рубль спокойно реагирует на решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% и первые комментарии регулятора по монетарной политике, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13.37 мск рос на 72 копейки, до 73,55 рубля, курс евро – на 78 копеек, до 90,14 рубля, следует из данных биржи. До публикации релиза ЦБ в 13.30 мск рубль торговался приблизительно на этих же уровнях.
ЦБ РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, однако немного поменял в релизе сигнал по ней. Теперь он будет оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного снижения ставки.
ЦБ РФ отметил усиление краткосрочных проинфляционных факторов, но сохранил прогноз по инфляции на 2021 год в 3,5-4,0%.